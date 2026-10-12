Божьи коровки оккупировали подъезды и балконы Балашихи

Жители Балашихи столкнулись с необычным природным явлением: в последние дни многоквартирные дома города атакуют божьи коровки. Насекомые массово ищут укрытия от надвигающихся холодов и скапливаются в подъездах и на балконах. Биолог Екатерина Авсеева в беседе с REGIONS объяснила, что это естественное поведение, но в этом году график сдвинулся из-за аномально теплой осени.

О нашествии сообщает местный телеграм-канал «Балашиха Life». Насекомые буквально гроздьями собираются в углах подъездов и на лестничных клетках, пытаясь пробраться в квартиры.

Пользователи соцсетей публикуют фото и удивляются не только количеству, но и разнообразию окраса. Помимо привычных оранжевых с черными точками, в этом году попадаются желтые, черные и ярко-красные особи. Один из авторов постов пошутил, что такое нашествие, возможно, сулит деньги.

Биолог и эксперт Екатерина Авсеева подтвердила: осенняя активность божьих коровок абсолютно естественна. Насекомые ищут безопасные места для зимней спячки, а в городских условиях идеальными укрытиями становятся теплые квартиры и застекленные балконы. Особенно бурно они ведут себя прямо перед похолоданием, так что скорое понижение температуры в Подмосковье — вопрос решенный.

В этом году график сдвинулся из-за аномально теплой и сухой осени. Обычно уже к октябрю насекомые находят убежища и перестают досаждать людям.

Специалист подчеркнула: для человека и продуктов питания эти насекомые безвредны. Более того, в природе они полезные хищники, уничтожающие тлю и клещей. Химическая дезинсекция в подъездах и квартирах не нужна.

Если божьи коровки стали нежеланными гостями, биолог советует не убивать их, а аккуратно собрать и выпустить в окно. Так у насекомых будет шанс найти более подходящее естественное укрытие до настоящих заморозков.