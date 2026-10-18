Земля вместо гранита: как рабочие в Уфе «отреставрировали» объект наследия

В Уфе разгорелся громкий скандал вокруг уничтожения уникального памятника истории. На Трактовой улице коммунальщики самовольно разобрали часть единственной сохранившейся булыжной мостовой, вымощенной еще к визиту императора Александра I в 1824 году. Вместо бережной реставрации рабочие вырыли траншею, а затем просто засыпали поврежденный участок землей, бросив старинные камни. После расследования журналистов Башкультнаследие передало материалы в силовикам — вредителям грозит уголовное дело по статье об уничтожении объектов культурного наследия. О разгроме памятника сообщает региональный телеканал UTV.