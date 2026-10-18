Земля вместо гранита: как рабочие в Уфе «отреставрировали» объект наследия

UTV: в Уфе рабочие разрушили цареву мостовую 1824 года и забросали землей

Общество

В Уфе разгорелся громкий скандал вокруг уничтожения уникального памятника истории. На Трактовой улице коммунальщики самовольно разобрали часть единственной сохранившейся булыжной мостовой, вымощенной еще к визиту императора Александра I в 1824 году. Вместо бережной реставрации рабочие вырыли траншею, а затем просто засыпали поврежденный участок землей, бросив старинные камни. После расследования журналистов Башкультнаследие передало материалы в силовикам — вредителям грозит уголовное дело по статье об уничтожении объектов культурного наследия. О разгроме памятника сообщает региональный телеканал UTV.

Царское наследие под угрозой уголовного дела

Мостовая на Трактовой улице — единственный в столице Башкирии сохранившийся участок мощения из необработанного булыжника и гранита длиной 350 метров:

  • Исторический статус: с 2019 года объект признан памятником культурного наследия. Закон строго запрещает менять параметры и облик царского покрытия.
  • Варварский ремонт: вопреки утвержденному проекту, требовавшему аккуратного вывоза камней на склад и замены основания, рабочие выкорчевали булыжники и забросали образовавшуюся яму грунтом.
  • Реакция силовиков: Башкультнаследие передало материалы в правоохранительные органы. Решается вопрос о возбуждении дела по ст. 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия»).

Обещания властей и реальность

Еще в конце 2024 года мэр Уфы Ратмир Мавлиев анонсировал научную реставрацию старинной дороги и призывал горожан запастись терпением. Историко-культурная экспертиза официально согласовала проект восстановления, однако на практике рабочие предпочли использовать экскаваторы и лопаты вместо реставрационных технологий.

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