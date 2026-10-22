Ухудшение состояния: актрису Федосееву-Шукшину подключили к ИВЛ

Mash: ввести в медикаментозную кому актрису Федосееву-Шукшину решили врачи

Общество

Состояние народной артистки России Лидии Федосеевой-Шукшиной резко ухудшилось. 88-летнюю актрису ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По информации врачей, у артистки развились тяжелые осложнения на сердце и легкие, динамика заболевания оценивается как отрицательная. Напомним, Федосеева-Шукшина находилась в реанимации одной из московских клиник с 14 октября. Об этом сообщает Mash, передает Лента.ру.

Подробности об ухудшении здоровья актрисы

  • Текущее состояние: медикаментозная кома, подключение к аппарату ИВЛ.
  • Медицинские показатели: состояние оценивается как «тяжелое, с отрицательной динамикой», зафиксированы серьезные нарушения работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
  • Хронология госпитализации:
    • Экстренно доставлена в реанимацию столичной больницы 14 октября из-за проблем с сердцем;
    • Ранее отмечались провалы в памяти, артистка не осознавала нахождение в стационаре и не помнила обстоятельства госпитализации.

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