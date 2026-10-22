Ухудшение состояния: актрису Федосееву-Шукшину подключили к ИВЛ

Состояние народной артистки России Лидии Федосеевой-Шукшиной резко ухудшилось. 88-летнюю актрису ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По информации врачей, у артистки развились тяжелые осложнения на сердце и легкие, динамика заболевания оценивается как отрицательная. Напомним, Федосеева-Шукшина находилась в реанимации одной из московских клиник с 14 октября. Об этом сообщает Mash, передает Лента.ру.