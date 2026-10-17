Обувь для тяжелых условий: чем удивит совместный проект автогиганта БЕЛАЗ и бренда Belwest

Белорусский автогигант БЕЛАЗ объявил о перезапуске линейки брендовой обуви, перенеся ее производство из Китая на родину. Производитель карьерных самосвалов запустил обновленную коллекцию в коллаборации с известной обувной фабрикой Belwest. При сохранении узнаваемого дизайна и размерного ряда, модель получила полностью обновленные материалы, улучшенную фурнитуру, а также расширенную палитру оттенков натуральной кожи. Подробности совместного проекта двух национальных брендов приводит автомобильное издание За рулем .

Импортозамещение по-белорусски: от китайского контракта к Belwest

Фирменная обувь в линейке мерча БЕЛАЗа присутствовала и ранее, однако прежде заказ на ее сборку размещался на мощностях китайских подрядчиков.

Новый партнер: перезапуск линейки стал примером промышленной кооперации двух крупных национальных брендов — БЕЛАЗа и фабрики Belwest.

Локализация: производство полностью перенесено на территорию Республики Беларусь.

Обновление материалов: специалисты пересмотрели подход к выбору кожи, фурнитуры и комплектующих. Пресс-служба автопроизводителя отмечает, что уровень качества остался высоким, а технологичность только выросла.

К привычным для покупателей песочно-желтому и классическому черному оттенкам добавился новый, благородный коричневый цвет.

Где и как приобрести «грузовую» обувь

Несмотря на то, что бренд Belwest широко представлен в розничной сети на территории России, обновленная коллекция имеет эксклюзивный статус.

На данный момент приобрести фирменные ботинки от БЕЛАЗа можно исключительно в офлайн-магазинах Belaz Shop, расположенных в Республике Беларусь. Информация о возможном старте продаж в российских филиалах Belwest пока уточняется.