Обувь для тяжелых условий: чем удивит совместный проект автогиганта БЕЛАЗ и бренда Belwest

За рулем: БЕЛАЗ и Belwest запустили производство обновленных фирменных ботинок

Общество

Белорусский автогигант БЕЛАЗ объявил о перезапуске линейки брендовой обуви, перенеся ее производство из Китая на родину. Производитель карьерных самосвалов запустил обновленную коллекцию в коллаборации с известной обувной фабрикой Belwest. При сохранении узнаваемого дизайна и размерного ряда, модель получила полностью обновленные материалы, улучшенную фурнитуру, а также расширенную палитру оттенков натуральной кожи. Подробности совместного проекта двух национальных брендов приводит автомобильное издание За рулем.

Импортозамещение по-белорусски: от китайского контракта к Belwest

Фирменная обувь в линейке мерча БЕЛАЗа присутствовала и ранее, однако прежде заказ на ее сборку размещался на мощностях китайских подрядчиков.

  • Новый партнер: перезапуск линейки стал примером промышленной кооперации двух крупных национальных брендов — БЕЛАЗа и фабрики Belwest.
  • Локализация: производство полностью перенесено на территорию Республики Беларусь.
  • Обновление материалов: специалисты пересмотрели подход к выбору кожи, фурнитуры и комплектующих. Пресс-служба автопроизводителя отмечает, что уровень качества остался высоким, а технологичность только выросла.

К привычным для покупателей песочно-желтому и классическому черному оттенкам добавился новый, благородный коричневый цвет.

Где и как приобрести «грузовую» обувь

Несмотря на то, что бренд Belwest широко представлен в розничной сети на территории России, обновленная коллекция имеет эксклюзивный статус.

На данный момент приобрести фирменные ботинки от БЕЛАЗа можно исключительно в офлайн-магазинах Belaz Shop, расположенных в Республике Беларусь. Информация о возможном старте продаж в российских филиалах Belwest пока уточняется.

Читайте также

Буйный мужчина залил пивом Вечный огонь в Реутове и переключился на чужую машину

Буйный мужчина залил пивом Вечный огонь в Реутове и переключился на чужую машину

«Небо стало серым». Вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 6 тысяч метров

«Небо стало серым». Вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 6 тысяч метров

Фракция 29%: как врачи Подмосковья вернули к жизни молодую роженицу с редкой патологией

Японская «рабочая лошадка» за 1,65 млн: новый Toyota Probox едет в Россию

Атака беспилотников на Омск: власти сообщили, есть ли пострадавшие

Атака БПЛА врага на Подмосковье и Москву 6 октября 2026-го: сколько дронов сбили — все последние новости

Семь лет на смену боеприпасов: что изменится для охотников в Евросоюзе

Единороссы из Люберец, Дмитрова и Богородского отправили помощь военным

Единороссы из Люберец, Дмитрова и Богородского отправили помощь военным

«Не уступил на зеленый»: Водитель без прав устроил тройное ДТП в Южно-Сахалинске

«Не уступил на зеленый»: Водитель без прав устроил тройное ДТП в Южно-Сахалинске

«Берут с нуля»: где россиянам без опыта проще найти работу?

«Берут с нуля»: где россиянам без опыта проще найти работу?

«Это не еда, а яд». Врач рассказала, когда даже съедобный гриб становится токсичным

«Это не еда, а яд». Врач рассказала, когда даже съедобный гриб становится токсичным

Влагозарядка для деревьев: агроном напомнил дачникам Подмосковья про осенний полив

Влагозарядка для деревьев: агроном напомнил дачникам Подмосковья про осенний полив

Добавьте mosregtoday.ru в избранное