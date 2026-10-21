Мозг стареет с 30 лет: член-корреспондент РАН раскрыл способы защиты памяти
КП: ученый Москалев назвал 5 главных угасающих привычек мозга
Снижение когнитивных функций и старение головного мозга начинается не в пожилом возрасте, а уже после 25–30 лет. Об этом на форуме «Когнитивные расстройства и продолжительность жизни» сообщил директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия РНЦХ им. академика Б. В. Петровского, член-корреспондент РАН Алексей Москалев. Эксперт перечислил главные факторы, разрушающие нейронные связи, и назвал пять ключевых привычек, способных отсрочить развитие деменции и болезни Альцгеймера на 10–15 лет. Об этом сообщает Комсомольская правда.
Враги когнитивного резерва и меры профилактики
- Возраст начала изменений: когнитивный резерв начинает угасать в диапазоне 25–30 лет.
- Главные угроз когнитивному здоровью:
- Хронический стресс и дефицит сна;
- Социальная изоляция и одиночество;
- Нарушения микробиома кишечника (дисбаланс оси «кишечник — мозг» из-за дефицита клетчатки);
- Хроническое скрытое воспаление (провоцируется вредными привычками и экоэкологией);
- Инсулинорезистентность и резкие скачки сахара в крови.
- Пять «золотых» привычек для мозга:
- Полезное питание (ягоды, какао, орехи, жирная рыба, крестоцветные овощи и зелень);
- Регулярный режим сна (соблюдение графика отхода ко сну и подъема с точностью до 30 минут);
- Пищевые окна (интервал 10–12 часов между ужином и завтраком для синтеза кетоновых тел);
- Социальная активность и постоянное обучение новым навыкам;
- Физические нагрузки, в особенности танцы (комплексная координационная и эмоциональная нагрузка).
- Медицинская профилактика: в России в рамках госгарантий работают бесплатные центры медицины здорового долголетия, доступные для граждан с 18 лет.