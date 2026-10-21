Мозг стареет с 30 лет: член-корреспондент РАН раскрыл способы защиты памяти

КП: ученый Москалев назвал 5 главных угасающих привычек мозга

Общество

Снижение когнитивных функций и старение головного мозга начинается не в пожилом возрасте, а уже после 25–30 лет. Об этом на форуме «Когнитивные расстройства и продолжительность жизни» сообщил директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия РНЦХ им. академика Б. В. Петровского, член-корреспондент РАН Алексей Москалев. Эксперт перечислил главные факторы, разрушающие нейронные связи, и назвал пять ключевых привычек, способных отсрочить развитие деменции и болезни Альцгеймера на 10–15 лет. Об этом сообщает Комсомольская правда.

Враги когнитивного резерва и меры профилактики

  • Возраст начала изменений: когнитивный резерв начинает угасать в диапазоне 25–30 лет.
  • Главные угроз когнитивному здоровью:
    • Хронический стресс и дефицит сна;
    • Социальная изоляция и одиночество;
    • Нарушения микробиома кишечника (дисбаланс оси «кишечник — мозг» из-за дефицита клетчатки);
    • Хроническое скрытое воспаление (провоцируется вредными привычками и экоэкологией);
    • Инсулинорезистентность и резкие скачки сахара в крови.
  • Пять «золотых» привычек для мозга:
    • Полезное питание (ягоды, какао, орехи, жирная рыба, крестоцветные овощи и зелень);
    • Регулярный режим сна (соблюдение графика отхода ко сну и подъема с точностью до 30 минут);
    • Пищевые окна (интервал 10–12 часов между ужином и завтраком для синтеза кетоновых тел);
    • Социальная активность и постоянное обучение новым навыкам;
    • Физические нагрузки, в особенности танцы (комплексная координационная и эмоциональная нагрузка).
  • Медицинская профилактика: в России в рамках госгарантий работают бесплатные центры медицины здорового долголетия, доступные для граждан с 18 лет.

Читайте также

Мурлыка под крылом Заксобрания: депутаты усыновляют кошек дистанционно

Мурлыка под крылом Заксобрания: депутаты усыновляют кошек дистанционно

Хрюкающие путешественники: В Петербурге поймали пятерых диких кабанов

Хрюкающие путешественники: В Петербурге поймали пятерых диких кабанов

Рынок электромобилей и гибридов меняется: эксперты поспорили о будущем спроса

Плюс 81 процент: почему россияне массово бросились скупать иномарки через параллельный импорт

Нашествие божьих коровок в Москве и Подмосковье: почему они лезут в квартиры?

Нашествие божьих коровок в Москве и Подмосковье: почему они лезут в квартиры?

Ликвидация за 2 часа: в Таштаголе восстановили подачу электроэнергии

В Казахстане пресекли попытку организовать протесты нефтяников

Ответ перед Богом: почему священники призывают навсегда забыть ненормативную лексику

Заблокировать хакеров в Telegram за полчаса: россиянам раскрыли пошаговый алгоритм защиты

Заблокировать хакеров в Telegram за полчаса: россиянам раскрыли пошаговый алгоритм защиты

В США бешеный енот напал на 91-летнего мужчину

В США бешеный енот напал на 91-летнего мужчину

Налет БПЛА сорвал часть рейсов в аэропорту Перми

Налет БПЛА сорвал часть рейсов в аэропорту Перми

Перезагрузка за два дня: тревел-блогер назвал лучшие направления для поездки на выходные

Перезагрузка за два дня: тревел-блогер назвал лучшие направления для поездки на выходные

Добавьте mosregtoday.ru в избранное