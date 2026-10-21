Мозг стареет с 30 лет: член-корреспондент РАН раскрыл способы защиты памяти

Снижение когнитивных функций и старение головного мозга начинается не в пожилом возрасте, а уже после 25–30 лет. Об этом на форуме «Когнитивные расстройства и продолжительность жизни» сообщил директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия РНЦХ им. академика Б. В. Петровского, член-корреспондент РАН Алексей Москалев. Эксперт перечислил главные факторы, разрушающие нейронные связи, и назвал пять ключевых привычек, способных отсрочить развитие деменции и болезни Альцгеймера на 10–15 лет. Об этом сообщает Комсомольская правда.