Перезагрузка за два дня: тревел-блогер назвал лучшие направления для поездки на выходные

Сменить обстановку без отпуска вполне реально — достаточно устроить короткое путешествие на выходные, с вечера пятницы до вечера воскресенья или утра понедельника. Такой совет в эфире радио Sputnik дал тревел-блогер Иван Герасименко. Но, прежде чем покупать билеты, стоит честно ответить себе на простой вопрос: чего именно хочется? Холода или тепла, культуры или природы — от этого зависит все остальное.

Сам Герасименко признается, что он человек северный и любит зиму, поэтому для перезагрузки выбирает более северные города. Тем, кому важно просто полежать и никуда не спешить, подойдут Сочи или Приморский край. Если рассматривать заграницу, стоит присмотреться к Абхазии или Турции: осень — это низкий сезон, когда можно прекрасно отдохнуть не только на побережье, но и покататься по городам. Еще один интересный вариант для короткой поездки — Минск. Внутри России, добавляет блогер, можно выбирать любые города, причем не только крупные, но и малые.

Отдельная тема — как не переплатить. Молодым людям до 20–25 лет и тем, кому 50–55+, доступно множество субсидий и льгот для недорогих перелетов, и этим категориям Герасименко всячески рекомендует лететь на Дальний Восток или в Калининград — цена снижается существенно. Для среднестатистического жителя страны первый совет — искать горящие билеты, о которых чаще всего сообщают как раз тревел-блогеры, поскольку они постоянно мониторят такие акции. Еще один способ подобрать билет под свой бюджет — довериться ИИ: достаточно составить запрос с желаемым направлением и стоимостью, и бот будет ежедневно отслеживать предложения, пока не выдаст подходящий результат.

По его словам, с помощью ИИ можно подбирать под бюджет не только билеты, но и проживание. Правда, здесь есть важный нюанс: чем короче поездка, тем дороже она обходится в пересчете на день. Короткий выезд на выходные всегда будет стоить дороже, чем две недели отдыха, — так что экономить стоит с умом и без иллюзий.

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