Нашествие божьих коровок в Москве и Подмосковье: почему они лезут в квартиры?

По его словам, в дикой природе божьи коровки зимуют в сухой листве и расщелинах деревьев, но в городе таких мест мало. Поэтому они находят укрытия на домах: любят стыки между плитами, между оконной рамой и панелью, под подоконником, а также щели. Для насекомых эти щели ассоциируются с деревом, и они залетают туда, оказываясь в том числе в квартирах.

Глазков отметил, что как только температура опускается до плюс 10 градусов, насекомые понимают, что идет зима, и начинают массово искать места зимовки. Это особенно характерно для инвазивного вида — азиатской божьей коровки, ее же называют арлекином. Впервые ее обнаружили в Москве в 2018 году. Этот вид очень агрессивен и даже нападает на местных божьих коровок. В 2020 году он стал в регионе массовым, а с 2025 года отмечаются скопления этого вида в домах Московской области.