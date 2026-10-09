Рынок электромобилей и гибридов меняется: эксперты поспорили о будущем спроса

«Автостат»: спрос на гибриды продолжит расти, станции загружены менее чем на 10%

Общество

Перспективы рынка электромобилей и гибридов обсудили участники форума автобизнеса CarX 2026, организованного аналитическим агентством «АВТОСТАТ». Представитель Evolute/Voyah Василий Чеботарев сообщил, что на этой неделе на конвейер должен встать кроссовер Evolute i-SKY. Другие участники дискуссии поделились оценками спроса на автомобили с альтернативными силовыми установками и состояния зарядной инфраструктуры.

Evolute i-SKY готовят к производству

По словам Чеботарева, запуск производства кроссовера отложили из-за реконструкции автомобильного завода. Сейчас предприятие работает в две смены.

Ранее пресс-служба Evolute сообщала, что выпуск обновленного i-SKY организуют по полному циклу. Он будет включать сварку кузова, окраску и сборку автомобиля.

Эксперты разошлись в прогнозах спроса

Участники форума отметили повышенный интерес покупателей как к гибридным моделям, так и к электромобилям. По данным публикации, заметный рост внимания к таким автомобилям начался летом 2026 года на фоне дефицита топлива.

Наталья Митяева, представляющая компанию «Панавто», считает, что первоначальный всплеск интереса к электромобилям может постепенно ослабнуть. При этом спрос на гибриды, по ее оценке, продолжит расти.

Василий Чеботарев придерживается другой позиции. Он полагает, что снижения интереса к автомобилям на альтернативных источниках энергии не произойдет и рынок продолжит развиваться.

Зарядные станции передают больше энергии

Максим Политов из «Корпорации ПСС» сообщил, что за первые девять месяцев 2026 года объем энергии, отпущенной на зарядных станциях, вырос в два-четыре раза.

При этом, по его словам, электромобилей в России значительно больше, чем зарядных станций, однако средняя загрузка инфраструктуры остается ниже 10%.

По оценке компании, около 90% работающих в России зарядных станций произведены отечественными предприятиями, еще примерно 10% приходятся на иностранное оборудование.

Таким образом, участники форума отмечают развитие рынка и рост использования зарядной инфраструктуры, но по-разному оценивают дальнейшую динамику спроса. Одни ожидают более устойчивого роста сегмента гибридов, другие рассчитывают на продолжение расширения интереса к электромобилям в целом.

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