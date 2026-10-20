Ликвидация за 2 часа: в Таштаголе восстановили подачу электроэнергии
Мокрый снег и ледяной дождь сделают опасным движение в Кузбассе
Сильные снегопады 18 октября вызвали аварии на линиях электропередачи в Таштагольском муниципальном округе Кемеровской области, оставив без света более 1,1 тыс. жителей частных и коммунальных домов, а также социальные объекты. Подачу энергии восстановили, однако глава округа Владимир Макута предупредил о приближении новой волны непогоды с дождем, мокрым снегом, ветром и ледяным дождем. Аварийные бригады коммунальных служб переведены в режим повышенной готовности. Об этом пишет Сiбдепо.
Последствия шторма и подготовка к непогоде
- Масштаб отключений: падение деревьев на ЛЭП привело к обесточиванию 395 частных домов (987 человек), 16-квартирного дома и 154 домов на улицах О. Дундича, Шевченко и Белинского.
- Затронутые объекты: без электроснабжения временно оставались городской автовокзал, насосная станция, очистные сооружения и приют «Надежда». Время устранения аварий составило от 55 минут до 2 часов.
- Прогноз погоды: после краткого затишья 19–20 октября ожидаются атмосферные фронты, мокрый снег, резкое похолодание и сильный ветер, создающие риск гололеда и ледяного дождя.
- Меры реагирования: в Таштагольском округе усилены составы аварийных бригад коммунальных служб для оперативной ликвидации возможных ЧП на дорогах и энергосетях.