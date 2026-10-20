Ликвидация за 2 часа: в Таштаголе восстановили подачу электроэнергии

Сильные снегопады 18 октября вызвали аварии на линиях электропередачи в Таштагольском муниципальном округе Кемеровской области, оставив без света более 1,1 тыс. жителей частных и коммунальных домов, а также социальные объекты. Подачу энергии восстановили, однако глава округа Владимир Макута предупредил о приближении новой волны непогоды с дождем, мокрым снегом, ветром и ледяным дождем. Аварийные бригады коммунальных служб переведены в режим повышенной готовности. Об этом пишет Сiбдепо.