В США бешеный енот напал на 91-летнего мужчину

В США бешеный енот укусил 91-летнего мужчину за ноги

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

В США енот напал на 91-летнего мужчину на ступеньках его дома. Об инциденте пострадавший рассказал телеканалу WJAR.

Утром 2 октября Хэл Гамильтон спускался с крыльца дома в Баррингтоне (штат Род-Айленд), чтобы забрать почту из ящика. В этот момент животное атаковало его сзади и укусило за ноги.

Мужчине удалось сбросить енота с лестницы, однако зверь пришел в себя. По словам пенсионера, он выглядел так, словно собирался напасть во второй раз.

Тогда Гамильтон ударил енота тростью по голове, после чего тот убежал.

В результате нападения у 91-летнего мужчины остались две раны на задней части голени. Пострадавший обратился в департамент здравоохранения и охраны дикой природы, а затем начал искать прививку от бешенства.

В пункте неотложной помощи ему отказали и направили в больницу Ньюпорта. В итоге вакцину он получил в местной аптеке, заплатив $440 из собственных средств, так как страховка не покрывала препарат. Позже ему сделали повторную прививку.

Ранее сообщалось о том, что на мини-ферме в Подмосковье родились шесть африканских ежат.

Читайте также

Лаунж-зона для всех: в Одинцове жители удивили альтернативой балконам и клумбам во дворе

Лаунж-зона для всех: в Одинцове жители удивили альтернативой балконам и клумбам во дворе

Экономия со 2 января: как съездить в подмосковный отель и не переплатить за банкет

От древности до наших дней: Боллоев рассказал о шумерских рецептах в РФ

Миллиарды рублей под угрозой: сколько бизнес мог потерять из-за сбоев «Яндекса»

Превышен лимит в 8 часов: за что управляющим компаниям урежут платежки

Билеты на поезд дешевле на 20%: в РЖД объяснили, в чем подвох и кому вернут деньги

Билеты на поезд дешевле на 20%: в РЖД объяснили, в чем подвох и кому вернут деньги

Прогноз на зиму: климатолог предсказал в России теплую зиму без сильных морозов

Прогноз на зиму: климатолог предсказал в России теплую зиму без сильных морозов

Юбка для раковины и сканди: дизайны прошлого возвращаются на подмосковные кухни

Юбка для раковины и сканди: дизайны прошлого возвращаются на подмосковные кухни

До метро «Физтех» и МЦД: где в Подмосковье пойдут 6 новых автобусов

Рынок электромобилей и гибридов меняется: эксперты поспорили о будущем спроса

В Коломне работает выставка к 100-летию Народного театра: редкие фото, афиши и история труппы от 1926 года

В Коломне работает выставка к 100-летию Народного театра: редкие фото, афиши и история труппы от 1926 года

«Мы рядом!»: победители конкурса волонтеров в Наро-Фоминске развивают интересные проекты

«Мы рядом!»: победители конкурса волонтеров в Наро-Фоминске развивают интересные проекты

Добавьте mosregtoday.ru в избранное