В США бешеный енот напал на 91-летнего мужчину

В США енот напал на 91-летнего мужчину на ступеньках его дома. Об инциденте пострадавший рассказал телеканалу WJAR .

Утром 2 октября Хэл Гамильтон спускался с крыльца дома в Баррингтоне (штат Род-Айленд), чтобы забрать почту из ящика. В этот момент животное атаковало его сзади и укусило за ноги.

Мужчине удалось сбросить енота с лестницы, однако зверь пришел в себя. По словам пенсионера, он выглядел так, словно собирался напасть во второй раз.

Тогда Гамильтон ударил енота тростью по голове, после чего тот убежал.

В результате нападения у 91-летнего мужчины остались две раны на задней части голени. Пострадавший обратился в департамент здравоохранения и охраны дикой природы, а затем начал искать прививку от бешенства.

В пункте неотложной помощи ему отказали и направили в больницу Ньюпорта. В итоге вакцину он получил в местной аптеке, заплатив $440 из собственных средств, так как страховка не покрывала препарат. Позже ему сделали повторную прививку.

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