Заблокировать хакеров в Telegram за полчаса: россиянам раскрыли пошаговый алгоритм защиты

Эксперт Алексеев: обезопасить аккаунт в Telegram можно за полчаса после взлома

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Клик по ссылке с просьбой поддержать ребенка знакомого или проголосовать за коллегу — классический сценарий, после которого пользователи часто осознают, что попали на удочку мошенников. В такой ситуации решающую роль играют первые полчаса: именно за это время нужно успеть перекрыть злоумышленникам доступ к профилю.

Эксперт по кибербезопасности Александр Алексеев в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» подчеркнул, что экстренная реанимация аккаунта начинается с банального сброса чужих подключений. Для этого достаточно открыть настройки мессенджера, перейти во вкладку «Устройства» (в некоторых версиях — «Активные сеансы») и активировать команду «Завершить все другие сеансы». Ваше текущее приложение продолжит работать, а вот хакеров моментально «выбьет» из системы.

Далее специалист рекомендует схитрить: выйти из своего профиля и тут же авторизоваться с другого гаджета. Дело в том, что алгоритмы Telegram из соображений безопасности не разрешают свежеподключенным устройствам закрывать чужие сеансы на протяжении суток. Зайдя с нового смартфона или ноутбука, вы заблокируете аферистам возможность отыграть изменения назад. Сразу после этого перейдите в раздел «Конфиденциальность» и обновите облачный пароль (двухфакторную аутентификацию).

Впрочем, паниковать раньше времени не стоит. В «Лаборатории Касперского» напоминают: сам по себе переход по сомнительному адресу еще не означает, что вас взломали. Главное звено в схемах аферистов — это передача одноразового кода из SMS или служебного уведомления. Если вы просто открыли страницу, но ничего не вводили и не скачивали, достаточно убедиться в отсутствии лишних подключений и проверить список недавних входов.

Если же профиль все-таки успели захватить, важно трезво оценить последствия. Выбросить взломщика из системы — только полдела: сброс сеансов не вернет переписку и файлы, которые он уже успел скачать или прочитать. Поэтому, если в диалогах или «Избранном» хранились логины, пароли от банков или банковские реквизиты, их нужно немедленно сменить в соответствующих сервисах.

Наконец, не забывайте про сторонние сервисы. Как отмечают специалисты, мошенники далеко не всегда действуют напрямую. Излюбленный прием — использование привязанных бизнес-ботов, которые могут незаметно ретранслировать сообщения или отправлять спам от вашего имени. После инцидента стоит перепроверить все интеграции и безжалостно отключить любые подозрительные функции.

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