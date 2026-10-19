В Казахстане пресекли попытку организовать протесты нефтяников

КНБ Казахстана предотвратил массовые протесты в Мангистауской области

Общество

В Казахстане пресекли попытку организовать массовые протесты нефтяников в Мангистауской области. Об этом сообщает ТАСС.

По данным спецслужбы, зачинщики пытались вывести работников на улицы, чтобы выбить дополнительное финансирование у компании «Озенмунайгаз» — дочерней структуры «Казмунайгаза». Силовики сработали на опережение. По их словам, это позволило избежать жертв, погромов и мародерства.

На опубликованных видео видно, что операция была силовой. Задержаны как минимум два человека. Их статус и личности не раскрываются. Мангистауская область — нефтяное сердце Казахстана, расположенное на побережье Каспия. Здесь сосредоточены крупные месторождения, и любые волнения в регионе чреваты серьезными последствиями.

Ранее стало известно, что мошенники пишут москвичам от имени врачей и выманивают данные.

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