Мурлыка под крылом Заксобрания: депутаты усыновляют кошек дистанционно

Депутат Заксобрания ЯНАО Максим Солодов вместе с дочерьми побывал в городском приюте Ноябрьска — семья выбирала кота, чтобы взять его под опеку. Парламентарий напомнил: помогать брошенным животным можно, даже если забрать питомца домой нет возможности. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

По словам Солодова, у них уже был подопечный кот, но его забрали — он нашел дом. Теперь семья ищет нового питомца для кураторства.

Депутат объяснил: если взять животное домой мешают аллергия или другие причины, можно оформить опекунство и регулярно навещать кота или собаку в приюте — играть с ними и приносить угощения. Это также помощь и добро, которое заслужили братья меньшие.

Проекты «Мой кот» и «Мой пес» запустило волонтерское движение «Помощь Мигом». Они позволяют брать животных под патронаж, не забирая их из приюта. По словам Солодова, к инициативе присоединяются новые участники, а на клетках питомцев появляются таблички с именами опекунов. Депутат призвал жителей Ноябрьска и других городов Ямала приходить в приюты и помогать животным.