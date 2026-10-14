Налет БПЛА сорвал часть рейсов в аэропорту Перми

В Перми из-за налета беспилотников на Москву отменили сразу четыре авиарейса в столицу, сообщает properm.ru . Авиакомпании массово правят расписание, а пассажирам Большого Савино приходится запасаться терпением.

Судя по онлайн-табло, отменены рейсы ДР 434, СУ 1201, ДР 433 и СУ 1200. Вечерний перелет Пермь — Москва перенесли почти на 7 часов, а рейс ДР 6511 задерживается на все 10. Не повезло и тем, кто собрался в Анталью: DP 953 опаздывает на 8 часов.

«Аэрофлот» и «Победа» уведомляют в соцсетях, что меняют расписание из-за ограничений в московских аэропортах. Мэр столицы сообщает об отражении атаки беспилотников. Отдельная головная боль — направление на Сочи: рейсы из Перми туда отменяют второе утро подряд.