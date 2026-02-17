МВД придумало новый способ ловить нетрезвых водителей: алкотестеры ушли в прошлое

Министерство внутренних дел разработало проект постановления, корректирующий порядок освидетельствования автомобилистов. Документ вводит понятие предварительного тестирования с использованием современных алкотестеров и видеозаписи, пишет РГ.

Министерство внутренних дел инициировало корректировку порядка проведения медицинского освидетельствования водителей. Соответствующий проект постановления появился на официальном сайте Госавтоинспекции и вынесен на общественное обсуждение.

Как пояснили в ведомстве, документ создает законодательную базу для использования показаний алкотестеров нового поколения. Результаты такого экспресс-тестирования станут основанием для отстранения автомобилиста от управления транспортом и направления на полноценную медицинскую процедуру.

В министерстве уточнили, что проверка будет проводиться с применением современных приборов исключительно с согласия водителя. Обязательным условием в ведомстве назвали видеосъемку. Основная цель нововведения — выявление нетрезвых автомобилистов в ситуациях, когда внешние признаки опьянения у них неочевидны.

Важным нюансом в МВД назвали отсутствие административных последствий за отказ от такой предварительной процедуры. В ведомстве добавили, что проект сейчас проходит стадию общественного обсуждения на профильном портале нормативных правовых актов.