На руках к рекорду: балашихинский атлет прошел 80 метров вниз головой

Житель Балашихи Владимир Стоянович установил необычный спортивный рекорд, который занесен в официальный национальный реестр. Как сообщает REGIONS , атлет преодолел на руках дистанцию в 79,9 метров, продемонстрировав выдающуюся силу, координацию и выносливость.

32-летний спортсмен с детства увлекался легкой атлетикой, добивался значительных успехов в беге на средние и длинные дистанции. Однако мечта о собственном рекорде долгое время оставалась нереализованной. Со временем Владимир сменил спортивный вектор, сместив акцент с бега на общее физическое развитие, включив в тренировки элементы акробатики и гимнастики.

Неожиданный вызов самому себе возник на одной из рабочих тренировок, где Стоянович, будучи тренером, помогает бегунам осваивать гимнастические основы.

«Тогда я добавил к своим ежедневным тренировкам ходьбу на руках. Два года я просто занимался для себя, но случайно узнал, что меня от рекорда России отделяет всего 20 метров. Я поработал более усиленно в течение пяти месяцев — и вот рекорд», — рассказал Владимир REGIONS.

Упорные тренировки принесли результат: преодоленная дистанция официально зафиксирована и теперь значится в Книге рекордов России. Это достижение не только личная победа Владимира, но и мотивационный пример для участников его спортивного сообщества «БегОсфера», где он является лидером и наставником для молодых атлетов.

Теперь у балашихинского атлета появилась новая цель — продолжить совершенствоваться и, возможно, установить еще один рекорд.

