«С днем рождения тебя»: двухлетний сын спел Сергею Жукову, друзья ворвались в полночь, а фанаты завалили теплыми словами

Лидер музыкального коллектива «Руки Вверх!» Сергей Жуков отметил 50-летний юбилей. Как сообщается в открытых источниках, артист получил поздравления от близких и друзей. Он опубликовал видео, на котором с праздником его поздравляет двухлетний сын, сообщил Super.

Особое внимание пользователей Сети привлекло поздравление от младшего сына музыканта, которому в декабре исполнилось два года. Ребенок спел отцу традиционную праздничную песню «С днем рождения», после чего, как видно на опубликованных кадрах, символически чокнулся бокалами с другими гостями торжества.

По данным издания, многие пользователи назвали этот момент самым трогательным на мероприятии. Близкие старались создать особенную атмосферу с самой первой секунды дня рождения артиста. Так, ровно в 24:00 в его подмосковном доме неожиданно появились самые близкие друзья, сообщил Voice. Они прихватили с собой для виновника торжества праздничный торт и презенты. Фанаты солиста группы «Руки Вверх!» тоже не пожалели добрых слов в сторону обожаемого исполнителя.

