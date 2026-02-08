Триколор в лидерах: итальянский сноубордист выступает с флагом России

На зимних Олимпийских играх разгорелся не спортивный, а символический сюжет. Как пишет РБК , итальянский сноубордист, ветеран сборной Роланд Фишналлер, вышел на квалификацию параллельного гигантского слалома с изображением флага России на своем шлеме. Этот визуальный акцент привлек внимание в контексте того, что российские атлеты выступают на Играх в нейтральном статусе.

Как выяснилось, российский триколор — не единственный и не политический жест. Экипировка 37-летнего Фишналлера представляет собой уникальную летопись его долгой карьеры. Помимо флагов Италии и России, на ней размещены символы США, Канады, Южной Кореи и Китая. Это — страны, где проходили те семь Олимпиад, в которых принимал участие спортсмен.

Ветеран не просто демонстрирует символы, но и подтверждает свой высокий класс. На квалификации он показал лучший результат, опередив соотечественника Аарона Марча и болгарина Тервела Замфирова. Этот старт стал для него уже седьмым на Олимпийских играх, что само по себе является выдающимся достижением.

Жест Фишналлера, лишенный, по всей видимости, политического подтекста, тем не менее резонирует в текущих реалиях. Он напоминает, что для многих атлетов Олимпиада остается пространством личной истории и уважения к странам, где вершилась их спортивная судьба. Игры завершатся 22 февраля, но подобные человеческие детали зачастую остаются в памяти дольше, чем официальные протоколы.

