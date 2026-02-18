«Начнут сходить с ума массово»: появилось пророчество целительницы Федоры на лето 2026

Белорусская целительница Федора, которая много лет прожила в деревне Пильшичи, еще задолго до нынешних событий предупреждала о наступлении тяжелых времен. Свою эпоху она называла временем тревог и верила, что именно лето 2026 года станет той самой границей, после которой все пойдет иначе, пишет РИА Новости.

Знахарка не говорила о громких катастрофах и точных датах. Она обращала внимание на состояние людей. По ее словам, перемены начнутся изнутри. В человеке появится непонятное напряжение, обострятся инстинкты, сны станут тяжелыми, а реакции слишком резкими. Даже животные изменят поведение, а люди начнут уставать без причины и срываться на близких.

Федора упоминала о некоем моменте запуска, но не уточняла, что именно станет спусковым крючком. Однако три летних месяца она называла границей, за которой возврата к привычной жизни уже не будет.

Одним из самых загадочных пророчеств стали слова об огне с неба, который в каждом вспыхнет по-своему. Одни восприняли это буквально, например, как падение метеоритов или вспышки на Солнце. Другие увидели в этом образный смысл время, когда скрытое выйдет наружу и человек встретится лицом к лицу с собственной правдой.

Целительница предупреждала, что привычные вещи станут чужими. Работа, дом, даже родные люди могут начать ощущаться неправильными. Но это не разрушение, а очищение, через которое придется пройти каждому.

Отдельно Федора говорила о новой форме болезни. Не вирус и не инфекция, а массовое искажение реальности. Под удар попадут в первую очередь молодые люди с неокрепшей психикой. Человек начнет слышать то, чего нет, видеть искаженные образы, терять границы между собой и миром. Обычная медицина окажется бессильной, потому что проблема скрыта не в теле, а в душе. Причина, по мнению знахарки, в разрыве с природой, потере веры и утрате корней.

Про цифровой мир Федора высказывалась жестко. Она говорила, что цепи света превратятся в цепи страха. Предсказывала сбои связи, интернета, банковских систем. Электронные деньги сравнивала с дымом, который вроде есть, но удержать нельзя. В таких условиях выживут не владельцы дорогих гаджетов, а те, кто умеет развести огонь и обойтись без розетки. Она предлагала честно ответить себе на вопрос: сможешь ли прожить хотя бы сутки без технологий.

Воду знахарка называла жизнью и предупреждала о надвигающемся кризисе. Климат, загрязнение, человеческая жадность приведут к тому, что чистая вода станет дороже нефти. Владельцы колодцев и родников превратятся в богачей нового времени. Федора верила, что вода хранит информацию, а человек способен влиять на нее мыслью и молитвой. Защита водных ресурсов перестанет быть экологией и станет вопросом выживания.

Но даже в мрачных пророчествах находилось место свету. Целительница говорила об огненных сердцах простых людях с чистой душой, которые поддержат других в трудную минуту. Особую роль она отводила славянским землям Белоруссии, России, Украине. Именно здесь, по ее словам, возможно возрождение забытых ценностей: связи с землей, внутреннего равновесия, уважения к жизни.