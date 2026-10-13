Сила рифмы: один стих изменил судьбу сломанных качелей в Дедовске

В Дедовске бытовая проблема превратилась почти в литературное событие, сообщает REGIONS . Жители дома № 8/10 на улице Больничной пожаловались в соцсетях на сломанные качели — и сделали это в стихах. Администрация отреагировала на удивление быстро: качели починили меньше чем за сутки.

Началось все с короткой записи: жильцы попросили заменить сломанную качель у дома 8/10. Инициативу поддержали соседи, а затем один из местных, Александр Крючков, переложил коллективную просьбу на язык поэзии.

«Во дворе моем стоят, старые качели, Заржавели, все скрипят, и давно осели, Покосились набекрень, с них дождем смывает, Весь вчерашний серый день, годы пролетают…»

Реакция последовала быстро. Уже утром следующего дня автору обращения принесли извинения и уведомили, что сигнал ушел в профильное управление. Качели восстановили практически сразу. Подтверждение появилось в комментариях: администрация выложила фотографии выполненной работы и поинтересовалась у горожан, довольны ли они результатом. Между стихотворной жалобой и готовым объектом прошли буквально сутки.

Успех вдохновил остальных. Один из пользователей разразился философским четверостишием о незавидной доле дворовых качелей, а местная жительница Надежда Герасимова напомнила родителям присматривать за детьми во время катания, чтобы новая конструкция радовала дольше.

В комментариях теперь полушутя советуют: похоже, любые обращения во власть стоит писать исключительно в рифму — результат не заставляет себя ждать.