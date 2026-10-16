«Карта уходит в прошлое». На телефон и QR-код приходится 35% безналичных платежей

Россияне все чаще расплачиваются смартфонами и QR-кодами. Доля альтернативных банковским картам методов оплаты в третьем квартале 2026 года достигла 35% от всех безналичных операций, сообщили РИА Новости в Т-Банке.

«Доля альтернативных банковским картам методов оплаты (pay-сервисов, оплаты смартфоном, QR-кодом и так далее) в третьем квартале 2026 года выросла до 35% — на три процентных пункта по сравнению с 2025 годом», — пояснил директор по продукту T-Pay Никита Буклиш.

По его словам, это происходит одновременно с ростом количества оплат наличными в текущем году. Альтернативные методы используют как для покупок в интернете, так и для расчетов на кассах магазинов.

Число пользователей сервиса бесконтактной оплаты T-Pay на iPhone за последний год превысило 1 миллион человек.

Функция бесконтактной оплаты с телефона без подключения к интернету также оказалась востребованной: с апреля по сентябрь количество таких операций выросло более чем в 15 раз, достигнув 40 тысяч в месяц.

Ранее сообщалось о том, что россияне тратят на спонтанные покупки до 3 тысяч рублей.