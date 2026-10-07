В Подмосковье по народной программе отремонтируют и построят более 40 больниц и поликлиник

В Подмосковье по народной программе «Единой России» до конца 2026 года построят 16 новых объектов здравоохранения и капитально отремонтируют 26 больниц и поликлиник, в общей сложности в ближайшие пять лет планируется возвести еще 12 новых поликлиник и модернизировать около 70 существующих медучреждений. Об этом сообщил председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

«Мы вкладываем все ресурсы, чтобы подмосковная медицина отвечала самым высоким стандартам. В регионе продолжаются работы по ремонту и строительству объектов, запланированных на этот год», — отметил Голубев.

За пять лет в регионе обновили первичное звено медицины для 2 млн жителей, в планах до 2031 года — строительство и реконструкция десятков лечебных учреждений. В этом году открылись подстанция скорой помощи в поселке Михнево под Ступино, детская поликлиника в Чехове, поликлиника с дневным стационаром в Красногорске и поликлиника в смену в Королеве. Кроме того, были обновлены больницы в Раменском, Электростали, Воскресенске, Королеве, Пушкино, Ступино и других округах.

Депутат подчеркнул, что до конца 2026-го планируется завершить строительство детской поликлиники на 400 посещений в Пушкино, постов скорой медицинской помощи в деревне Суханово Ленинского округа и в селе Поречье Можайского округа. Кроме того, поликлиника на 400 посещений появится в Балашихе.

В числе стратегически важных объектов Андрей Голубев назвал Балашихинскую больницу на 1,2 тыс. коек — ее строительство поддержал президент России Владимир Путин, а также медицинский центр в Мытищах на 800 мест.

С 2021 года в регионе по народной программе «Единой России» построено около 60 новых медучреждений. В систему здравоохранения региона пришли работать более новых 2 тыс. медицинских специалистов. Для их привлечения в Подмосковье создана одна из лучших в стране систем соцподдержки.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.