Отопление дорожает перед зимой: жители Нарвы возмутились новыми счетами

Жители эстонского города Нарва выразили недовольство ростом цен на отопление накануне зимы. Как сообщает местное издание ERR, подорожание связано с вынужденным переходом на газ.

Рост расходов вызывает тревогу у горожан

С наступлением холодов расходы на обогрев жилья становятся дополнительной нагрузкой для семейных бюджетов. Жители опасаются, что ради оплаты коммунальных счетов им придется сокращать другие траты.

Один из собеседников ERR отметил, что у горожан практически не остается выбора: отопление необходимо оплачивать независимо от роста стоимости.

Мэр Нарвы предложил альтернативу газу

По данным ERR, одним из способов сдержать рост цен может стать замена газа сланцевым топливом. Мэр Нарвы Яан Тоотс считает, что такая возможность существует.

При этом конкретные сроки перехода на альтернативное топливо и возможный эффект для тарифов в публикации не уточняются.

В ЕС предупредили о дорогой зиме

В конце сентября в Евросоюзе предупреждали, что предстоящая зима может оказаться сложной для домохозяйств и бизнеса из-за высоких цен на энергоносители и бензин.

На этом фоне стоимость отопления становится одной из важных статей расходов для европейских семей, особенно с приближением холодного сезона.