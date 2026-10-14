Минус 11,6% за год: почему рынок легкого коммерческого транспорта в РФ теряет объемы

Российский рынок легких коммерческих автомобилей (сегмент LCV) по итогам сентября 2026 года продемонстрировал сокращение показателей в годовом выражении. В первый осенний месяц было реализовано 6874 единицы техники, что на 11,6% уступает результатам за сентябрь 2025 года. При этом относительно августа рынок вырос на 29,5%, продемонстрировав сезонное восстановление. Главным трендом месяца стало заметное проседание ключевых отечественных лидеров — Горьковского автозавода и АВТОВАЗа, на фоне которого стремительный рост показал бренд Sollers. Об этом информирует сетевое издание За рулем со ссылкой на данные аналитического агентства «АВТОСТАТ».

Годовое проседание и сезонный всплеск сентябрьских продаж

Аналитики агентства «АВТОСТАТ» зафиксировали разнонаправленные тенденции в сегменте легкого коммерческого транспорта. С одной стороны, общий объем продаж в 6874 машины оказался существенно ниже показателей аналогичного периода прошлого года.

С другой стороны, сентябрь принес существенный всплеск покупательской активности относительно конца лета: по сравнению с августом объемы реализации LCV выросли сразу на 29,5%.

Потеря позиций лидерами автопрома: ГАЗ и LADA

Ключевой особенностью начала осени стало то, что традиционные лидеры рынка легкого коммерческого транспорта сдали позиции сильнее, чем сегмент просел в целом.

Отечественный гигант ГАЗ, занявший около 40% всего объема продаж, реализовал 2844 коммерческих автомобиля, что означает падение на 27,3% в сравнении с прошлым годом. Занимающий вторую строчку АВТОВАЗ с маркой Lada показал еще более заметный спад: 903 проданные машины и -33,9%.

Укрепившийся Sollers и результаты УАЗа

Падение продаж у лидеров позволило бренду Sollers сократить отставание и вплотную приблизиться к второй строчке. В сентябре компания продала 804 легких коммерческих автомобиля, продемонстрировав прирост на 20,2%.

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) остался за пределами первой тройки рейтинга с результатом 679 единиц LCV и небольшим снижением объемов реализации на 4,4%.