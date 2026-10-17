На любой пикап: как словенский модуль Revolux превращает Hilux и Amarok в полноценный автодом

ЗР: названы цены и характеристики съемного автодома Revolux от Podlunsek

Общество

Словенский производитель Podlunsek официально анонсировал облегченную версию съемного кемпер-модуля Revolux, предназначенного для установки в кузов популярных пикапов. Модель Revolux 2.5 отличается снаряженной массой всего в 706 кг, что делает ее одним из самых легких полнофункциональных жилых решений в данном сегменте. Модульная конструкция легко демонтируется, позволяя свободно использовать автомобиль для повседневных задач в период между путешествиями. Подробности инженерного проекта приводит автоиздание За рулем.

Карбон и сэндвич-панели: как удалось снизить массу

Ключевой особенностью серии Revolux стало широкое применение композитных материалов.

  • Углепластик: инженерам удалось значительно облегчить конструкцию благодаря четырем формованным деталям из углеволокна — из него изготовлены альков, задняя секция, крыша и основание спального места.
  • Стеклопластик: боковые стены выполнены из прочных стеклопластиковых сэндвич-панелей толщиной от 30 до 50 мм, обеспечивающих отличную термоизоляцию.
  • Совместимость: модель Revolux 2.5 спроектирована под европейские и японские пикапы с двойной кабиной (Toyota Hilux, VW Amarok, Nissan Navara, Mercedes X-Class). Для более крупных американских полноразмерных грузовиков (Ford F-150, RAM) предусмотрена увеличенная модификация Revolux 2.8.

Оснащение и автономность: комфорт в любых условиях

Несмотря на компактные габариты, внутреннее пространство жилого блока максимально функционально.

Внутри расположен полноценный спальный отсек с кроватью 160×200 см, рассчитанный на 2–3 человек, кухонная зона с плитой, мойкой и холодильником, а также компактный санузел с душем и туалетом. Система хранения включает в себя высокий гардероб, пять навесных ящиков, отдельный обувной отсек и напольные ниши.

Для длительных автономных стоянок вне электросетей модуль комплектуется газовым или дизельным отопителем Alde Compact 4000D и двумя солнечными панелями мощностью по 175 Вт каждая, что гарантирует до двух недель независимого электроснабжения. Стоимость жилого модуля варьируется от 53 000 до 95 000 евро (примерно от 5 до 9 млн рублей), а через онлайн-конфигуратор доступны четыре стилистических варианта отделки: Mint, Stone, Dune и Graphite.

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