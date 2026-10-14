В 12 российских регионов придут сильные дожди

Как минимум в 12 российских регионах ожидаются сильные дожди. Такой прогноз составили « Известия » на основе данных Гидрометцентра. Осадки затронут южную часть России, центральные районы и Дальний Восток.

Сильные дожди уже прошли во Владивостоке, после чего улицы города оказались частично затоплены. Кроме того, десятки тысяч людей несколько часов провели без электроэнергии. По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, вскоре циклон направится в сторону Сахалина и восточного побережья Приморского края. При этом в самом Приморье ветер начнет стихать, осадки прекратятся, и погода постепенно наладится.

Начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков добавил, что с циклоном также могут столкнуться жители Камчатки. После этого непогода затронет юг Чукотки и через Магаданскую область уйдет в Тихий океан. Специалисты рекомендуют жителям перечисленных регионов следить за обновлениями прогнозов и соблюдать меры безопасности.

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