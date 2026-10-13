Суперфинал шестого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» пройдет в Мастерской «Сенеж»

В мероприятии примут участие 300 управленцев в составе 60 команд, которые одержали победу в первом командном сезоне конкурса. Участников ждут два тура испытаний и управленческие задачи, которые нужно будет решить за установленное время. Обязательной частью программы станет управленческий диктант: участникам предстоит показать, насколько свободно они владеют управленческой терминологией, как быстро принимают решения и действуют в условиях стресса.

«Впервые участники смогут получать обратную связь от профессиональных экспертов непосредственно во время испытаний и сразу корректировать свои стратегии для выполнения последующих заданий. Участников ожидает два тура оценочных испытаний, рефлексия, а также открытая турнирная таблица», – отметил гендиректор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

В этом сезоне на участие в конкурсе поступило 75 тыс. заявок со всей России и из 66 зарубежных стран. Для выхода в финал они прошли дистанционный этап конкурса, контрольное тестирование и онлайн-полуфиналы в формате командных управленческих кейсов. Победителями стали 60 управленческих команд. Они уже получили право на обучение по специальной образовательной программе по командообразованию, разработанной РАНХиГС совместно с Мастерской управления «Сенеж».

Теперь 16-17 октября этих участников ждут оценочные испытания, а 18 октября с конкурсантами встретятся члены клуба «Лидеров России» «Эльбрус». В этот же день будут объявлены итоги «Лиги чемпионов» и названы победители.

О программе суперфинала рассказали 13 октября на пресс-завтраке, посвященному итогам шестого сезона. Также были представлены результаты первого в России исследования эффективности управленческих команд, проведенного на основе данных шестого сезона конкурса. В него вошли 719 команд, дошедших до полуфиналов и финала. Авторы сопоставили результаты участников с особенностями их взаимодействия и индивидуальными характеристиками, чтобы определить факторы, которые помогают управленцам справляться с общими задачами.