Дожди накроют федеральные трассы 9 октября: на каких дорогах ждать осадков

Автодор: на трассах М-4 и М-12 в Подмосковье ожидаются дожди

Общество

В пятницу, 9 октября, на ряде федеральных трасс, проходящих через Московскую область и соседние регионы, ожидаются дожди. Осадки прогнозируют преимущественно днем и вечером, сообщает государственная компания «Автодор».

На каких трассах ожидаются осадки

Утром на направлениях М-1 «Беларусь» и М-3 «Украина» дождей не ожидается. Однако днем и вечером местами возможны осадки.

На трассе М-4 «Дон» утро также пройдет без дождя, но во второй половине дня осадки прогнозируют на участках в Московской и Тульской областях.

На скоростной магистрали М-11 «Нева» дожди ожидаются в течение всего дня. На трассе М-12 «Восток» осадки прогнозируют днем и вечером на участке от Москвы до Казани.

Что рекомендуют водителям

«Автодор» советует автомобилистам во время дождя увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта и не совершать резких маневров. Также водителям рекомендуют следить за информацией на дорожных табло и учитывать погодные условия при выборе скорости движения.

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