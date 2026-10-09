Дожди накроют федеральные трассы 9 октября: на каких дорогах ждать осадков
Автодор: на трассах М-4 и М-12 в Подмосковье ожидаются дожди
В пятницу, 9 октября, на ряде федеральных трасс, проходящих через Московскую область и соседние регионы, ожидаются дожди. Осадки прогнозируют преимущественно днем и вечером, сообщает государственная компания «Автодор».
На каких трассах ожидаются осадки
Утром на направлениях М-1 «Беларусь» и М-3 «Украина» дождей не ожидается. Однако днем и вечером местами возможны осадки.
На трассе М-4 «Дон» утро также пройдет без дождя, но во второй половине дня осадки прогнозируют на участках в Московской и Тульской областях.
На скоростной магистрали М-11 «Нева» дожди ожидаются в течение всего дня. На трассе М-12 «Восток» осадки прогнозируют днем и вечером на участке от Москвы до Казани.
Что рекомендуют водителям
«Автодор» советует автомобилистам во время дождя увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта и не совершать резких маневров. Также водителям рекомендуют следить за информацией на дорожных табло и учитывать погодные условия при выборе скорости движения.