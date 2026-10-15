Научная работа о сжатии территорий вызвала спор в Ростовской области

В Ростовской области разгорелась дискуссия о судьбе малых населенных пунктов. Поводом стала научная работа кандидата архитектуры, зампреда по научной работе «Регионального научно-исследовательского и проектного института градостроительства» Оксаны Садковской. В ней она предлагает упразднить до 483 населенных пунктов региона: 67 — сразу, а 416 — расселить. Подробности узнала редакция RostovGazeta.ru .

В статье автор поднимает вопрос, насколько административно-территориальное устройство области соответствует целям ее пространственного развития. Звучит сложно, но по сути речь о попытке перекроить карту региона под новые задачи.

Блогер-урбанист Артемий Зайцев отреагировал на идею с недоумением. Он отметил, что сокращение сельского населения — факт грустный, но из работы Садковской неясно, зачем расселять села, где живут менее 50 человек. С одной стороны, содержание инфраструктуры — дорог, электричества, водопровода — действительно обходится дорого. С другой, это отдельные хутора, фермы и хозяйства, и кто-то же должен обрабатывать землю.

Отсюда вытекают и другие вопросы. Согласятся ли пожилые жители переезжать в более крупные села или города? Во сколько обойдется такое расселение? И не разумнее ли направить эти средства на восстановление инфраструктуры донских поселков, чтобы люди снова туда потянулись? Зайцев также обратил внимание, что термин «управляемое сжатие» подразумевает сокращение не только населенных пунктов, но и обслуживающих их школ, почты и медицины.

RostovGazeta направила официальный запрос автору работы. Однако Садковская увидела в вопросах не желание разобраться, а попытку обострить острые социальные темы. Она пояснила, что тезис о расселении сел с численностью до 50 человек поднят в статье теоретически и касается возможностей преобразования системы расселения с позиции разрабатываемой теории. А вопрос об опустении территорий, по ее словам, и вовсе противоречит содержанию статьи.

Садковская подчеркнула, что речь идет об «управляемом пространственном сжатии». Термин употреблен в контексте разработки теоретических подходов к территориальному планированию, когда сценарий развития не предполагает роста населения. Решение о сокращении или размещении объектов обслуживания принимается исходя из градостроительной ситуации и не является универсальным принципом. Спикер добавила, что ее публикации носят узкоспециализированный и концептуальный характер и не могут служить обоснованием для управленческих решений.

Тем не менее стоит учитывать: ГАУ РО «РНИиПИ градостроительства» подчиняется Минстрою Ростовской области, и через него проходят все важнейшие проекты, включая Схему территориального развития региона.