В Серпухове начнут выпускать новые виды картона

ООО «Серпуховская бумага», где работают 120 человек, планирует приобрести современное оборудование и запустить линию по выпуску картона, используемого в качестве диэлектрика при производстве электрических машин, трансформаторов и силового электрооборудования, чтобы снизить зависимость от импортных поставок. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковной «Единой России».

Депутат Госдумы Александр Коган в ходе встречи со специалистами предприятия рассказал о возможности воспользоваться мерами государственной поддержки. Они предусмотрены Народной программой «Единой России», среди них — займы и кредиты на приобретение оборудования в объеме до 500 млн рублей, а также субсидирование процентных ставок.

«Представленный бизнес-план по запуску новой производственной линии говорит о серьезных перспективах. Срок окупаемости проекта составляет от пяти до семи лет. Не только Серпухов, но и вся Московская область заинтересована в развитии такого производства», — подчеркнул Александр Коган.

По его словам, модернизация должна принести предприятию не только экономический эффект, но и новые рабочие места и налоговые поступления в бюджет Подмосковья.

В народной программе «Единой России» особое внимание уделяется вопросам развития экономики, регион входит в топ-3 в России по этому показателю вместе с Москвой и Санкт-Петербургом. За последние пять лет объем промышленного производства в области увеличился в два раза, удалось создать более 400 тыс. новых рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.