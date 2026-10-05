За самоотверженный и многолетний труд: коломенским педагогам вручили награды

В преддверии Дня учителя в Доме правительства Московской области вручили награды лучшим педагогам региона. Среди отмеченных специалистов — две учительницы из Коломны, чей многолетний труд высоко оценило Министерство образования.

Благодарности за плодотворную работу по обучению и воспитанию подрастающего поколения получила Елена Дорохова, учитель физики гимназии №2 «Квантор», и Татьяна Воробьева, учитель истории и обществознания лицея №4

Елена Владимировна Дорохова посвятила профессии 50 лет. Заслуженный учитель РФ, она преподает физику в классах физико-математического профиля, и результаты ее учеников говорят сами за себя: в 2024 и 2025 годах четверо ее выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов, а за последние пять лет педагог подготовила десятки победителей и призеров олимпиад муниципального, регионального и всероссийского уровней, включая состязания МФТИ и МГТУ им. Баумана.

Татьяна Михайловна Воробьева работает в школе более 40 лет. Обладая высшей квалификационной категорией и званием Почетного работника общего образования, она традиционно готовит призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников и победителей конкурсов школьных музеев. В 2025 году ее воспитанники заняли третье место во Всероссийской Кутафьинской олимпиаде, а в 2026-м стали призерами фестиваля «Без срока давности».