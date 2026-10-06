Жителям Подмосковья рассказали о Всероссийском конкурсе «Россия: взгляд в будущее»

Жители Подмосковья могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Россия: взгляд в будущее», учредителем которого является региональная общественная организация «Общество содействия изучению и развитию культурно-исторических традиций „Отечество“.

Конкурс направлен на формирование у школьников и студентов целостного и творческого представления о перспективах развития страны, а также создания условий для свободного выражения их личного видения этих перспектив. Участниками могут стать граждане России в возрасте от 15 до 25, их разделят на две возрастные категории. При этом участие может быть индивидуальным или коллективным (в составе команды не более пяти человек).

Работы принимаются по следующим тематическим направлениям: «Технологии будущего», «Человек и общество», «Экология и климат», «Россия в мире» и «Свободная тема». Допускаются следующие форматы: литературные тексты, научные статьи и аналитические записки, видеоролики, комиксы и графические новеллы и не только.

Все материалы предоставляются в электронном виде на официальную почту РОО «Отечество»: 89687636559@mail.ru. Регистрация участников и прием заявок будет длиться до 31 декабря 2026 года.

Победители в каждой возрастной категории и по каждому направлению награждаются дипломами I, II и III степени. Все финалисты получают сертификаты участника, а их работы публикуются в электронном каталоге конкурса.

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