Сахар на грани: терапевт из Подмосковья объяснила, как не перешагнуть черту диабета

Терапевт Куденко: при преддиабете можно откатить процесс назад сбросом веса

Общество

Фото: [Подмосковье сегодня/Наталья Надточая]

Пограничный уровень сахара — состояние, которое годами остается незамеченным, ведь организм не подает громких сигналов. Терапевт Александра Куденко из Домодедова объяснила REGIONS, по каким косвенным признакам вычисляют преддиабет и почему лишние несколько килограммов здесь играют ключевую роль.

Преддиабет — это зона между здоровьем и диабетом второго типа. Показатели уже вышли за границы нормы, но до полноценного диагноза дело не дошло. Коварство в том, что самочувствие остается привычным, тогда как сосуды и нервные волокна исподволь повреждаются от избытка сахара.

По словам Куденко, это рубежное состояние — словно последний звонок. Бездействие ведет к диабету второго типа, но при должном усилии процесс удается затормозить и даже повернуть вспять.

Явных симптомов у преддиабета нет, из-за чего его и называют молчаливым. Насторожить должны косвенные звоночки: непреходящая слабость, когда клетки недополучают энергию; усиленная жажда и частые походы в туалет, ведь почки пытаются избавиться от лишнего сахара; расплывчатость зрения из-за изменения хрусталика; затянувшееся заживление даже мелких ссадин; покалывание или потеря чувствительности в конечностях как ранний признак поражения нервов.

Если такие сигналы совпадают с избыточным весом после 45 лет, разумно проверить гликированный гемоглобин — это самый достоверный тест на преддиабет.

Почему вес решает

Коррекция массы тела — самый действенный способ затормозить процесс. Научные данные говорят: перемены в образе жизни уменьшают вероятность перехода преддиабета в диабет на 58%, что превышает эффект любого препарата.

Но важен не сам факт похудения, а конкретная цифра. Людям с лишним весом стоит ориентироваться на минус 5–7% от текущей массы. При весе 80 кг это примерно 4–5,6 кг — этого хватает, чтобы сахар начал возвращаться к норме.

При этом дело не только в килограммах. Свежее исследование показало: у некоторых преддиабет отступает и без похудения. Если жир перераспределяется правильно — уходит из внутренних органов и откладывается под кожей, — метаболизм улучшается. Иными словами, качество рациона и движения важнее цифры на весах.

Что положить на тарелку

Первым делом стоит урезать быстрые углеводы: сахар, сладкие напитки, белый хлеб, белый рис и выпечку — они резко вздергивают сахар. Основу рациона лучше строить на овощах и зелени (клетчатка тормозит всасывание сахара и дает сытость), белках (мясо, рыба, яйца, бобовые), цельных злаках (овсянка, гречка, бурый рис) и жирной рыбе — омега-3 повышает чувствительность к инсулину.

Движение как лекарство

Активность позволяет мышцам забирать сахар из крови без инсулина — это мощный рычаг. Для профилактики диабета достаточно 150 минут умеренной нагрузки в неделю, то есть получаса ходьбы пять раз в неделю.

Куденко советует просто ходить быстрым шагом до испарины: по ее словам, это бесплатно и на ранней стадии работает лучше любых таблеток.

Если образа жизни оказывается мало, врач может подключить медикаменты — но это решение специалиста, а не самостоятельный шаг. Куденко подытожила, что преддиабет — не приговор, а развилка: можно свернуть к диабету, а можно выбрать здоровую дорогу, и время на этот выбор есть.

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