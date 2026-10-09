В Московской и Рязанской областях появились автобусы с видеозаставками по безопасности

В Московской и Рязанской областях запустили брендированные автобусы с видеозаставками и наклейками, которые информируют пассажиров о безопасности. Это продолжение профилактической работы, которую ведет Московская железная дорога.

В подмосковных пригородных автобусах разместили профилактические наклейки, посвященные опасности зацепинга. Граждан призывают сообщать о посторонних лицах, которые находятся на подвижном составе, сотрудникам транспортной безопасности или полицейским. Информацию разместили на 124 автобусах, курсирующих в городах, расположенных вблизи Казанского направления МЖД

На видеоэкранах еще 20 региональных автобусов размещены тематические видеозаставки, где пассажирам и пешеходам напоминают о необходимости переходить пути только в установленных местах, убирать мобильные телефоны и снимать наушники при пересечении железнодорожных путей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.