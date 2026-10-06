«Где деньги, Зин?» и выбитые зубы: собраны самые яркие цитаты Путина

ФП собрал самые яркие мемы и афоризмы Путина в преддверии его дня рождения

Общество
Владимир Путин на Совете при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта

Фото: [Владимир Путин на Совете при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта/Медиасток.рф]

За годы поездок по Дальнему Востоку и Сибири у Владимира Путина накопилась внушительная коллекция реплик — от шутливых до программных. Ко дню рождения президента «ФедералПресс» собрал самые запоминающиеся из них: о любви к делу, зубах для желающих «откусить» от Сибири и шапках, которые надо надевать на морозе.

О работе и любви к своему делу. На Чукотке в 2024 году, общаясь с предпринимателями, Путин заметил, что нужно любить то дело, которым занимаешься. И признался: он любит.

О разнице между «летать» и «прилетать». В Кемерове в 2021 году президент сравнил свой быт с жизнью обычных сибиряков: он-то прилетел и улетел, бывает там нечасто, а люди летают каждый день. Речь шла о разбитой взлетно-посадочной полосе. Путин вспомнил, что и пилот, и стюардесса предупреждали о тряске и даже просили убрать стакан с водой.

Против «уравниловки». На встрече с дальневосточными предпринимателями в Хабаровске президент выступил против суперлиберальной уравниловки в развитии регионов — условия в разных субъектах страны принципиально различаются.

Про медведя и тигра. На ВЭФ-2025 Путин напомнил о главном дальневосточном «эксклюзиве»: медведь — символ России, но самый большой в мире тигр тоже российский. «Медведь наш, но и тигр наш», — подчеркнул он.

О демографии без рамок. Там же президент отметил изменившийся возраст материнства: женщины рожают и в 35, и в 40, и остается только пожелать им здоровья.

О должности губернатора. В Хабаровске в 2024 году Путин обозначил масштаб ответственности главы региона за производство яиц, назвав его следующим после Господа в иерархии. Тогда яйца оказались дефицитным товаром и подорожали, а Хабаровский край наращивал их выпуск.

Про чиновников и «кормушку». Еще в 2005 году в Новосибирске, говоря о борьбе с отмыванием денег и избыточным регулированием, Путин поставил вопрос ребром: под предлогом борьбы с рисками можно все зарегулировать так, что продохнуть будет нельзя. А на вопрос, как оторвать чиновников от кормушки, ответил коротко: действуйте.

«Где деньги, Зин?» Самая цитируемая реплика визита в Новосибирск 2021 года родилась после жалобы ученой на зарплату. Вопрос, адресованный губернатору Травникову, мгновенно стал мемом.

Про газ и «волчий хвост». На ВЭФ-2022, комментируя ситуацию с поставками газа, президент прибег к фольклорному образу — как в известной сказке, остается приговаривать: «Мерзни, мерзни, волчий хвост».

Про налоги и «гайки». На ВЭФ-2026 Путин обозначил принцип работы с бизнесом: бессмысленно вводить льготы и одновременно закручивать гайки избыточным контролем — общий эффект будет слабым или нулевым.

Про Сибирь и выбитые зубы. Одно из самых резких высказываний прозвучало в 2021 году. Отвечая на разговоры о «несправедливой» принадлежности сибирских богатств одной стране, Путин заявил, что все пытаются откусить от России, но зубы им выбьют так, чтобы кусаться не могли. Залог этого — развитие вооруженных сил.

Про шапки в Усолье-Сибирском. Пожалуй, самая человечная реплика — забота о людях прямо на морозе в 2020 году: президент всерьез советовал надеть шапки, чтобы не отморозить уши.

Про уши. Путин вспоминал зимнюю поездку в Якутию при минус 50: до ушей боялся дотрагиваться, казалось, сломаются.

Отметим, 7 октября Владимир Путин отмечает 74-й день рождения.

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