Экстремал в Одинцове оседал эвакуатор и дерзко прокатился по улицам

Общество

Фото: [max.ru/odi_city]

Прогулка по Одинцову едва не превратилась в цирковой номер: местные жители заметили мужчину, который разъезжал по улицам прямо в кузове движущегося эвакуатора. Смельчак держался на платформе без тени сомнения, чем приковал к себе взгляды пешеходов и водителей. Видео быстро разошлось по сети, пишет REGIONS.

Кристина Рубаненко, юрист, в беседе с REGIONS не оценила трюк. По ее словам, это вопиющее нарушение правил перевозки людей и эксплуатации транспорта. Нахождение на платформе эвакуатора во время движения запрещено и ПДД, и техническими регламентами, а водитель эвакуатора тоже виновен — он создал опасную ситуацию на дороге.

Расплата за подобную лихость — административная ответственность по статье 12.23 КоАП РФ. А если катание обернется ДТП с травмами, дело может дойти до уголовной статьи.

Зачем мужчина выбрал столь экзотический способ передвижения, остается загадкой. Неизвестно и то, успели ли сотрудники ГИБДД остановить участников этого шоу. Многие уверены в одном: пробки экстремал миновал своеобразным путем.

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Одинцово

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