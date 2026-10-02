В Подмосковье суд прекратил незаконную продажу алкоголя

Арбитражный суд Московской области встал на защиту потребителей, прекратил незаконную продажу алкоголя и привлек к ответственности индивидуального предпринимателя. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По результатам проверки сотрудников Отдела МВД России по городскому округу Клин в одном из кафе была выявлена реализация алкогольной продукции без лицензии. Суд установил наличие состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.17.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Изъятую продукцию конфисковали с целью уничтожения.

В пресс-службе подчеркнули, что принятое решение имеет принципиальное значение для защиты прав потребителей и исключения из оборота товаров, реализуемых с нарушением установленных требований.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.