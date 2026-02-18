Навели шороху в тихом Омске: как голуби на Иртыше предсказали природную аномалию

В редакцию обратился омич с любопытными снимками, сделанными с Ленинградского моста. На фотографиях видно большое скопление птиц, расположившихся в центре реки. Мужчина признался, что не понял, чем именно заняты пернатые в этом месте, пишет СуперОмск .

Специалисты предполагают, что ничего мистического в поведении голубей нет. Скорее всего, они просто отыскали наиболее теплый участок на замерзшей реке. По данным синоптиков, в последние годы ледостав на Иртыше наступает все позже. В декабре 2025 года река в черте Омска замерзла почти на три недели позднее привычных сроков.

На таких участках нередко остаются полыньи, где вода имеет более высокую температуру из-за течений или промышленных сбросов. Даже сейчас, в феврале 2026 года, там могут сохраняться зоны с относительно теплой водой. Над ними поднимается пар, который и привлекает птиц, желающих согреться.

Примечательно, что в прошлые годы омичи уже замечали здесь крупную полынью посреди зимы. Вероятно, птицы облюбовали это место давно и теперь регулярно собираются там, чтобы переждать морозы в комфортных условиях.