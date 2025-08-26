Названа самая опасная страна на планете для селфи

Индия возглавила антирейтинг, став самой смертоносной для любителей селфи страной. На ее долю пришлось свыше 40% всех зарегистрированных в мире трагических инцидентов, связанных с созданием личных фотографий. Об этом сообщает The New York Post.

Юридическая фирма The Barber Law Firm обнародовала результаты исследования о несчастных случаях, связанных с селфи. Абсолютным лидером печальной статистики стала Индия, где зафиксировали 271 подобный инцидент. Подавляющее большинство из них — 214 случаев — завершились гибелью человека.

Второе место в этом антирейтинге заняли Соединенные Штаты Америки с 45 происшествиями, а третье — Россия, где за время исследования произошло 19 несчастных случаев при создании селфи. Главной причиной трагедий по всему миру остается падение с высоты — на эту причину приходится 46% всех инцидентов. Специалисты отмечают, что погоня за виртуальным одобрением в соцсетях заставляет людей пренебрегать элементарными нормами безопасности, что все чаще приводит к необратимым последствиям.

