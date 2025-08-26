Трагический инцидент с чаем помешал столетней британке отметить юбилей в 2025 году. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на зарубежное издание People.

Маргарет Элунед Робертс, которой в сентябре должно было исполниться 100 лет, получила серьезные ожоги от пролитого горячего напитка в доме престарелых. Согласно данным источника, год назад помощница врача, несмотря на слепоту пациентки, подала ей горячий чай, сославшись на желание пожилой женщины сохранить самостоятельность. Вскоре после этого медперсонал обнаружил Маргарет в растерянности и с поднятыми руками.

Несмотря лечение в специализированном отделении, ожог спровоцировал развитие пневмонии и флегмоны. Пожилой возраст и хронические заболевания усугубили состояние пациентки. Через месяц после несчастного случая Маргарет Робертс скончалась. Следствие признало смерть результатом несчастного случая.

