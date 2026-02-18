Ненавистная Грузия: названо точное число россиян-обладателей ВНЖ

Свыше 32 тысяч граждан России оформили вид на жительство в Грузии за последние несколько лет. Такие данные привел премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе во время выступления в парламенте, пишет Коммерсантъ.

По словам главы правительства, российские граждане получили 32 129 документов, что составляет почти треть от общего количества выданных ВНЖ. Россияне уверенно занимают первую строчку в этом списке. Следом за ними расположились выходцы из Индии с показателем 23 930 оформленных видов на жительство. Третье место досталось гражданам Азербайджана — им выдали 6741 документ.

Кобахидзе также напомнил о грядущих изменениях в миграционном законодательстве. С 1 марта 2026 года правила получения ВНЖ в Грузии станут строже. Минимальная сумма инвестиций в недвижимость для претендентов вырастет со 100 тысяч долларов до 150 тысяч. При этом политик уточнил важный нюанс: такие вложения дают иностранцу только временный вид на жительство сроком на один год. Чтобы претендовать на долгосрочный статус, потребуется инвестировать в грузинскую недвижимость уже 300 тысяч долларов.