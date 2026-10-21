Невидимка из Красной книги: красношейная поганка вернулась в Подмосковье спустя 30 лет

В национальном парке «Лосиный остров» произошла настоящая орнитологическая сенсация: во время ежегодного мониторинга специалисты обнаружили красношейную поганку. Эту редкую водоплавающую птицу в Московской области не встречали около трех десятилетий, сообщает REGIONS со ссылкой на пресс-службу заповедника.

Красношейная поганка — небольшая птица размером меньше вороны, длина тела до 38 см. Главная ее примета — яркое брачное оперение: черная голова с пучками рыжих перьев над глазами и насыщенная ржаво-красная шея. Ноги расположены в задней части туловища, что делает поганку великолепным пловцом и ныряльщиком, но крайне неловкой на суше. В случае опасности она предпочитает нырять, а не взлетать. Гнезда строит плавучие, в зарослях водной растительности, питается водными беспозвоночными и мелкой рыбой. Вид занесен в Красную книгу.

Возвращение птицы стало не единственным успехом сезона. Всего за весну, лето и осень на территории Верхнеяузского водно-болотного комплекса отмечено 109 видов птиц. Специалисты зафиксировали возвращение краснокнижных орлана-белохвоста и скопы, а также стабильное присутствие зимородка. Из 174 видов, обитающих в парке, 40 занесены в федеральную и региональные Красные книги.

Директор нацпарка Ольга Шульгина отметила, что сезон осенней миграции продолжается и специалисты фиксируют даты отлета водоплавающих. На Верхнеяузских болотах еще можно наблюдать лебедей, крякв и лысух, скользящих по водной глади вдоль берегов, украшенных золотой листвой.

Обнаружение красношейной поганки — не просто удача для орнитологов, а важный индикатор здоровья экосистемы. Вид чувствителен к чистоте воды и богатой кормовой базе. Появление птицы, которая 30 лет обходила Подмосковье стороной, говорит об успешной работе нацпарка по восстановлению водно-болотных угодий и подтверждает: экологическая обстановка в «Лосином острове» остается благоприятной для самых требовательных обитателей дикой природы.