Перфоратор вне закона: россиянам напомнили, как проучить шумного соседа и не сойти с ума

Эксперт Бушуева: замеры шума у соседей проводит аккредитованная лаборатория

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Сокова/Сгенерировано нейросетью]

Шумный ремонт у соседей способен довести до отчаяния, но эмоции здесь плохой помощник. С юридической точки зрения это не преступление против человечности, а административное правонарушение. Как в комментарии RuNews24.ru подчеркнула судебный юрист Людмила Бушуева, главное — знать местные часы тишины и правильно фиксировать нарушения.

Единого федерального закона о тишине нет — правила устанавливают регионы. В столице регламент самый строгий: любые громкие звуки, включая музыку, крики и ремонт, запрещены с 23:00 до 07:00. Ремонт разрешен в будни и субботу с 09:00 до 19:00 с перерывом с 13:00 до 15:00. В воскресенье и праздники шумные работы полностью запрещены. Исключение — новостройки: полтора года после сдачи дома ремонт можно вести с 09:00 до 23:00 без перерыва, но ночной запрет сохраняется.

Нарушение грозит штрафом по статье 3.13 КоАП Москвы: для граждан — от ₽1 тыс. до ₽2 тыс., для должностных лиц — от ₽4 тыс. до ₽8 тыс., для юридических — от ₽40 тыс. до ₽80 тыс.

Бушуева советует для начала спокойно объяснить соседу, что он нарушает закон, и записывать дату, время и характер шума — аудио- и видеозаписи станут главным доказательством. Если нарушение ночью, можно звонить в полицию по номеру 102, если днем — в Объединение административно-технических инспекций.

При систематических нарушениях нужно подать письменное заявление, причем коллективная жалоба сработает быстрее. Злостное нарушение тишины может привести к гражданскому иску с требованием компенсации морального вреда, если удастся доказать систематические страдания.

Если полиция и надзорные органы игнорируют заявления, можно заказать замеры шума. Допустимый уровень в России: днем эквивалентный — 40 дБА, максимальный — 55 дБА; ночью — 30 и 45 дБА соответственно. Официальные замеры для суда проводит аккредитованная лаборатория. Роспотребнадзор уполномочен проводить инструментальный контроль, но по жалобам на бытовой шум от соседей часто не выезжает. Контроль за соблюдением часов тишины — в ведении полиции. Если речь о ремонте, замеры от перфоратора можно заказать в лаборатории, и это станет доказательством в суде.

Актуально

Читайте также

Семья Сапрыкиных из Шатуры вошла в число лучших Всероссийской игры «Семейная зарница» как самая медийная команда

Семья Сапрыкиных из Шатуры вошла в число лучших Всероссийской игры «Семейная зарница» как самая медийная команда

Носки и посуда не виноваты: психолог раскрыл истинные причины конфликтов пар на бытовой почве

Носки и посуда не виноваты: психолог раскрыл истинные причины конфликтов пар на бытовой почве

Прошлое не отпускает: психолог объяснил, чем опасна ностальгия

Прошлое не отпускает: психолог объяснил, чем опасна ностальгия

Считается ли рукоблудие смертным грехом: верующим дали разъяснение

Считается ли рукоблудие смертным грехом: верующим дали разъяснение

В Волоколамске прошел 11-й «Марш кремлевских курсантов»: 85 километров по местам боев осени 1941 года

В Волоколамске прошел 11-й «Марш кремлевских курсантов»: 85 километров по местам боев осени 1941 года

Отцы в декрете: свыше пяти тысяч жителей Нижегородской области получают пособие

Отцы в декрете: свыше пяти тысяч жителей Нижегородской области получают пособие

«Блиндаж» нового поколения: под Волоколамском теперь можно самостоятельно управлять танком времен ВОВ

«Блиндаж» нового поколения: под Волоколамском теперь можно самостоятельно управлять танком времен ВОВ

Погода в Московском регионе: синоптик предупредила о дождях и похолодании на выходных

Погода в Московском регионе: синоптик предупредила о дождях и похолодании на выходных

В Подмосковье приступили к восстановлению домов, пострадавших после атаки БПЛА

В Подмосковье приступили к восстановлению домов, пострадавших после атаки БПЛА

Священник высказался о связи грехов с шизофренией и деменцией

Священник высказался о связи грехов с шизофренией и деменцией

Выездная администрация в Павловском Посаде прошла на гофрокомбинате

Выездная администрация в Павловском Посаде прошла на гофрокомбинате

В Москве проведут конференцию о профилактике и выявлении коррупционных правонарушений

В Москве проведут конференцию о профилактике и выявлении коррупционных правонарушений

Добавьте mosregtoday.ru в избранное