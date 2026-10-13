Перфоратор вне закона: россиянам напомнили, как проучить шумного соседа и не сойти с ума

Шумный ремонт у соседей способен довести до отчаяния, но эмоции здесь плохой помощник. С юридической точки зрения это не преступление против человечности, а административное правонарушение. Как в комментарии RuNews24.ru подчеркнула судебный юрист Людмила Бушуева, главное — знать местные часы тишины и правильно фиксировать нарушения.

Единого федерального закона о тишине нет — правила устанавливают регионы. В столице регламент самый строгий: любые громкие звуки, включая музыку, крики и ремонт, запрещены с 23:00 до 07:00. Ремонт разрешен в будни и субботу с 09:00 до 19:00 с перерывом с 13:00 до 15:00. В воскресенье и праздники шумные работы полностью запрещены. Исключение — новостройки: полтора года после сдачи дома ремонт можно вести с 09:00 до 23:00 без перерыва, но ночной запрет сохраняется.

Нарушение грозит штрафом по статье 3.13 КоАП Москвы: для граждан — от ₽1 тыс. до ₽2 тыс., для должностных лиц — от ₽4 тыс. до ₽8 тыс., для юридических — от ₽40 тыс. до ₽80 тыс.

Бушуева советует для начала спокойно объяснить соседу, что он нарушает закон, и записывать дату, время и характер шума — аудио- и видеозаписи станут главным доказательством. Если нарушение ночью, можно звонить в полицию по номеру 102, если днем — в Объединение административно-технических инспекций.

При систематических нарушениях нужно подать письменное заявление, причем коллективная жалоба сработает быстрее. Злостное нарушение тишины может привести к гражданскому иску с требованием компенсации морального вреда, если удастся доказать систематические страдания.

Если полиция и надзорные органы игнорируют заявления, можно заказать замеры шума. Допустимый уровень в России: днем эквивалентный — 40 дБА, максимальный — 55 дБА; ночью — 30 и 45 дБА соответственно. Официальные замеры для суда проводит аккредитованная лаборатория. Роспотребнадзор уполномочен проводить инструментальный контроль, но по жалобам на бытовой шум от соседей часто не выезжает. Контроль за соблюдением часов тишины — в ведении полиции. Если речь о ремонте, замеры от перфоратора можно заказать в лаборатории, и это станет доказательством в суде.