В Подмосковье сотрудники ФСИН помогли женщине с детьми в рамках программы пробации

Сотрудники Раменского межмуниципального филиала уголовно-исполнительной инспекции помогли женщине, освободившейся из мест лишения свободы, в рамках постпенитенциарной пробации. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Женщина обратилась в филиал с просьбой помочь в предоставлении временного места проживания ее с детьми. В результате матери и трем ее несовершеннолетним детям было предоставлено временное жилье в Центре пробации.

Руководитель Центра пробации созданного на базе благотворительного фонда «Русская береза» Оксана Гарнаева подчеркнула, что организация предоставляет освободившимся из мест лишения свободы женщинам с детьми, временное место проживания, помогает найти работу, содействует в восстановлении документов, оказывает психологическую помощь.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.