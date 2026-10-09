Лаунж-зона для всех: в Одинцове жители удивили альтернативой балконам и клумбам во дворе

Общество

Фото: [max.ru/odincovo360]

В подмосковном Одинцове жильцы первого этажа ЖК «Равновесие» отказались от классического использования палисадников и обустроили прямо под собственными окнами полноценную лаунж-зону. Пространство, заменившее людям привычные балконы, моментально превратилось в главное место встреч для обитателей всего дома. Об этом пишет REGIONS со ссылкой на «360.ru Одинцово».

Вместо банальных клумб под окнами вырос настоящий уличный мини-клуб. Площадку накрыли легким навесом от непогоды и солнца, расставили удобные кресла, чайные столики и запустили мягкую подсветку из теплых гирлянд. Обычный пятачок земли превратился в стильное пространство, которое идеально вписалось в облик новостройки.

Теперь у соседей есть собственное «третье место»: утром здесь пьют кофе на свежем воздухе, днем читают книги, пока во дворе играют дети, а вечерами собираются на чашку чая и неспешные разговоры. Как признаются сами авторы идеи, они просто посмотрели на подконную территорию свежим взглядом. В итоге дворик ожил, а соседи наконец-то познакомились и подружились.

Эксперты по ЖКХ хвалят инициативу, но напоминают: повторить такой трюк «наглую» не получится — земля у дома считается общедомовой собственностью. Чтобы не поссориться с управляющей компанией и законом, важно помнить про четыре правила:

  • Согласовать постройку с УК и советом дома на общем собрании.
  • Не перекрывать пожарные проезды, пешеходные дорожки и аварийные выходы.
  • Использовать легкую мобильную мебель, которую можно быстро собрать.
  • Настроить уличный свет так, чтобы он не слепил в окна соседям по ночам.

Инициаторы из «Равновесия» заранее решили все бюрократические вопросы, поэтому их мини-проект заработал без скандалов. Теперь активисты надеются, что их уютный чиллаут вдохновит и другие дворы Одинцова — ведь для крутого пространства не нужны космические бюджеты, достаточно лишь фантазии и добрососедского согласия.

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