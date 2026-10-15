Не показалось: в Люберцах сняли странный «матч» с интим-игрушкой

В Люберцах на Смирновской улице сняли ролик, который быстро разошелся по соцсетям. В кадре двое подростков азартно пинали интим-игрушку, используя ее вместо футбольного мяча. Об этом пишет REGIONS .

Столь неожиданный предмет в руках несовершеннолетних посреди улицы тут же вызвал бурю обсуждений в городских пабликах. Часть пользователей с иронией окрестила увиденное «планами на день». Правда, многие отнеслись к забаве скептически — назвали ее глупой и бессмысленной.

Больше всего горожан заинтересовало, откуда у парней взялась эта вещь. Но большинство комментаторов признались: ролик просто поднял им настроение. Местная жительница Ольга заметила, что известное крылатое выражение получило яркое доказательство и заиграло новыми красками.