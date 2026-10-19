В Подмосковье и еще трех регионах России пресекли хищение выплат участникам СВО

В Подмосковье, а также еще в трех регионах страны задержали 13 человек, причастных к хищению выплат у участников СВО. Злоумышленники представлялись волонтерами и кураторами Минобороны, чтобы войти в доверие к будущим контрактникам. Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на МВД России и заявление представителя ведомства Ирины Волк.

Представитель МВД Ирина Волк рассказала, что к циничной схеме причастны 13 активных участников, действовавших в Ростовской и Московской областях, а также в Донецкой Народной Республике и Калмыкии.

Своих жертв аферисты искали в соцсетях и мессенджерах — среди тех, кто собирался подписать контракт на военную службу. Они располагали к себе, представляясь волонтерами либо региональными кураторами от Министерства обороны. Затем под предлогом помощи в подготовке документов сообщники оформляли доверенности на представление интересов граждан в органах государственной власти, пояснила Ирина Волк.

Получив доверенности, подозреваемые от имени потерпевших регистрировали фиктивные браки и проводили сделки без их участия. Кроме того, у них был доступ к банковским счетам, а вместе с ним — к выплатам и денежному довольствию. Средства похищали и делили между собой.

Правоохранители пресекли преступную схему, а в отношении задержанных возбудили уголовные дела по статьям о мошенничестве, превышении должностных полномочий и взяточничестве.