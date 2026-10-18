В Эквадоре рухнувший крест убил священника во время прямой трансляции мессы

T13: в Эквадоре крест упал на священника во время прямой трансляции мессы

Общество

В церкви Богоматери Неустанной Помощи в городе Гуаякиль произошла трагедия: во время мессы на настоятеля Патрисио Альфредо Санчеса Молинари упал большой деревянный крест. Инцидент случился на 27-й минуте трансляции богослужения в социальных сетях.

Богослужение прервали, присутствующие вызвали медиков и попытались помочь пострадавшему. Однако полученные травмы оказались смертельными.

Архиепархия Гуаякиля подтвердила гибель священнослужителя. Отец Патрисио представлял Конгрегацию Святейшего Искупителя, также известную как орден редемптористов. Церковь выразила соболезнования родным и прихожанам. Причины падения креста пока не установлены. Официальных данных о результатах проверки нет.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке неизвестный застрелил мужчину на платформе метро.

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