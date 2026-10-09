Питбайк-гонки в тамбуре: юные экстремалы из Одинцова попали на видео

REGIONS: в Одинцове трюкачам на питбайках в электричке грозит штраф

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

В Одинцовском городском округе группа юных любителей экстрима заехала на питбайках прямо в вагон пригородной электрички на станции Перхушково. Дерзкий перформанс, снятый ради просмотров в соцсетях, опубликован в канале МАХ «ОИНФО: Одинцово, Звенигород, Голицыно, Кубинка». Редакция REGIONS узнала у юриста о правовых последствиях такого экстрим-заезда.

На видеозаписи видно, как подростки поочередно и быстро заталкивают малогабаритные мотоциклы в тамбур электрички, а затем насильно удерживают автоматические двери, не давая поезду отправиться.

Как пояснила юрист Кристина Рубаненко, подобные выходки представляют собой грубое нарушение правил безопасности на железной дороге. Питбайк считается спортивным инвентарем, поэтому кататься на нем вне специальных трасс, а тем более закатывать в пассажирские вагоны, строго запрещено. Такие действия правоохранители могут расценить как хулиганство.

По словам эксперта, малолетним трюкачам грозит поставка на учет в подразделении по делам несовершеннолетних. Наказание почувствуют и их законные представители: родителям придется заплатить административный штраф за ненадлежащее воспитание детей, а также полностью возместить возможный ущерб, нанесенный поездной бригаде и имуществу ОАО «РЖД».

В настоящее время силовики устанавливают все детали и участников опасного видеоролика. По результатам проверки будет принято решение о привлечении подростков и их родителей к ответственности.

Актуально
Одинцово

Читайте также

Летнее тепло придет в Подмосковье в октябре: когда ждать приятную аномалию

Летнее тепло придет в Подмосковье в октябре: когда ждать приятную аномалию

Бюджет, СВО и детсады: Мособлдума нового созыва определила ключевые задачи

Бюджет, СВО и детсады: Мособлдума нового созыва определила ключевые задачи

ЦППК перевезла в Белоруссию более 62 тыс. пассажиров

ЦППК перевезла в Белоруссию более 62 тыс. пассажиров

«Единая Россия» по итогам выборов получила почти 40 мандатов в Мособлдуме

«Единая Россия» по итогам выборов получила почти 40 мандатов в Мособлдуме

«Забыть данные тяжело»: эксперт по безопасности ИИ назвал главную проблему нейросетей

«Забыть данные тяжело»: эксперт по безопасности ИИ назвал главную проблему нейросетей

Жители российского города-миллионника борются против застройки Соснового бора

Жители российского города-миллионника борются против застройки Соснового бора

Дракониды и Ориониды: Подмосковье ждет двойной звездопад в октябре

Дракониды и Ориониды: Подмосковье ждет двойной звездопад в октябре

«Иволга» с портретом Серова: в Москве запустили поезд к юбилею Мамонтова

«Иволга» с портретом Серова: в Москве запустили поезд к юбилею Мамонтова

В Подмосковье случился хрустящий бум: жители выбрали самые популярные десерты на праздники

В Подмосковье случился хрустящий бум: жители выбрали самые популярные десерты на праздники

До 400 посещений в смену: назван срок открытия новой детской поликлиники в Пушкино

До 400 посещений в смену: назван срок открытия новой детской поликлиники в Пушкино

Ту-154 рухнул через пару минут после взлета в Приамурье

Мясорубка, тесак и холодильник: раскрыты жуткие детали убийства бизнес-леди и ее дочери в Москве

Мясорубка, тесак и холодильник: раскрыты жуткие детали убийства бизнес-леди и ее дочери в Москве

Добавьте mosregtoday.ru в избранное