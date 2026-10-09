Питбайк-гонки в тамбуре: юные экстремалы из Одинцова попали на видео

В Одинцовском городском округе группа юных любителей экстрима заехала на питбайках прямо в вагон пригородной электрички на станции Перхушково. Дерзкий перформанс, снятый ради просмотров в соцсетях, опубликован в канале МАХ «ОИНФО: Одинцово, Звенигород, Голицыно, Кубинка». Редакция REGIONS узнала у юриста о правовых последствиях такого экстрим-заезда.

На видеозаписи видно, как подростки поочередно и быстро заталкивают малогабаритные мотоциклы в тамбур электрички, а затем насильно удерживают автоматические двери, не давая поезду отправиться.

Как пояснила юрист Кристина Рубаненко, подобные выходки представляют собой грубое нарушение правил безопасности на железной дороге. Питбайк считается спортивным инвентарем, поэтому кататься на нем вне специальных трасс, а тем более закатывать в пассажирские вагоны, строго запрещено. Такие действия правоохранители могут расценить как хулиганство.

По словам эксперта, малолетним трюкачам грозит поставка на учет в подразделении по делам несовершеннолетних. Наказание почувствуют и их законные представители: родителям придется заплатить административный штраф за ненадлежащее воспитание детей, а также полностью возместить возможный ущерб, нанесенный поездной бригаде и имуществу ОАО «РЖД».

В настоящее время силовики устанавливают все детали и участников опасного видеоролика. По результатам проверки будет принято решение о привлечении подростков и их родителей к ответственности.