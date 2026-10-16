Резина подорожала: во сколько обойдется подготовка машины к зиме в Подмосковье в 2026 году

Жители Подмосковья готовятся к смене летней резины на зимнюю и заранее оценивают расходы. По данным опроса аналитиков «Авито Товаров» и «Авито Рекламы», автомобилисты в среднем рассчитывают потратить на комплект шин ₽34 тыс., а при выборе резины ориентируются прежде всего на безопасность и сцепление с дорогой. Подробности исследования приводит REGIONS .

Когда водители меняют шины

Большинство автомобилистов следят за погодой: 40% выбирают время замены резины с учетом температуры воздуха и прогноза. Еще 23% планируют переобуть машину в ближайшее время, а 21% собираются сделать это ближе к холодам. На момент опроса 7% уже перешли на зимние шины.

При этом подходы к сезонной подготовке различаются:

25% меняют резину ежегодно примерно в одни и те же сроки;

20% стараются сделать это заранее, чтобы избежать очередей;

еще 20% ждут первых заморозков;

15% откладывают замену до первого снега. Чаще так поступают автомобилисты 18–24 лет.

Сколько закладывают на зимнюю резину

При выборе шин водители прежде всего оценивают сцепление с дорогой (42%) и надежность с безопасностью (38%). Для 30% важно поведение резины на снегу и льду, а 24% обращают внимание на износостойкость.

В среднем автомобилисты готовы выделить на комплект ₽34 тыс. Это на 17% больше, чем годом ранее. При этом средняя стоимость комплекта зимних шин на онлайн-площадке осталась прежней — около ₽18 тыс.

Бюджет распределяется следующим образом: 28% рассчитывают потратить до ₽20 тыс., 26% — от ₽20 тыс. до ₽30 тыс., а 19% — от ₽30 тыс. до ₽50 тыс. Еще 15% готовы выделить большую сумму.

Отдельная статья расходов — шиномонтаж. В среднем на него планируют потратить ₽3,5 тыс. Самый распространенный ориентир — от ₽3 тыс. до ₽5 тыс.: такой бюджет назвали 27% опрошенных.

Как на выбор влияет реклама

Рекламные предложения замечают семь из десяти участников опроса, а 40% признались, что реклама влияет на выбор шин. Среди молодежи 18–24 лет этот показатель достигает 44%.

Чаще всего подходящие предложения автомобилисты встречают на площадках электронной коммерции (43%). Социальные сети назвали 28% респондентов, поисковые системы и видеоплатформы — по 25%. Еще 19% замечают рекламу на телевидении, а 18% — в сервисах коротких видео.

При этом ключевыми критериями покупки остаются сцепление с дорогой и безопасность: именно на них водители ориентируются чаще, чем на рекламные предложения.